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Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и Боомское ущелье

Пожалуй, нынешней погоде радуются только лыжники и другие любители зимнего отдыха. Остальные хотели бы погоду теплее, и у нас есть такая возможность. А именно с помощью авторов рубрики «Мгновения жизни» отмотать время назад.

Начнем, как обычно, с Бишкека. Замечательные фотографии золотой осени в столичном парке Победы сделал наш постоянный автор Владислав Ногай.

Заскочим в летнее Кегетинское ущелье, одно из самых красивых в Чуйской области. Там побывала Надира Зайнулина.

Всем любящим Иссык-Куль и летний отдых, конечно, знакомо Боомское ущелье. Но Виктор Клейменов не просто проехал через него, а решил запечатлеть его. Получилось очень даже красиво.

«Друзья, вы подумали, что это снег лежит в горах? Нет. Это соль, Кочкорский район, село Туз. Знаменитая шахта «Туз», — рассказала о своих фотографиях Жумагуль Тентиева.

Теперь отправимся на юг Кыргызстана. Еще один наш постоянный автор — Мамасалы Ташматова — проживает в Оше и часто присылает интересные фотографии.

Завершим нашу экскурсию по республике в местности Алайку, где побывал Тынчтыкбек Тюмонбаев.

Тынчтыкбека Тюмонбаева
Фото Тынчтыкбека Тюмонбаева. Алайкуу

Надеемся, вам понравилось наше путешествие по Кыргызстану. Помните, любой может стать автором нашей рубрики. Это не сложно.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/174412/
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