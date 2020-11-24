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Агент 024

В Минтруда объяснили недоступность Центра медико-социальной экспертной комиссии

Здание Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, где расположена медико-социальная экспертная комиссия, относится к Министерству здравоохранения. В Минтруда и соцразвития прокомментировали видео читателя о недоступности здания для лиц с инвалидностью.

«Действительно, людям с ограниченными возможностями здоровья подниматься и спускаться по лестнице тяжело. Данный вопрос взят на контроль», — отметили в ведомстве.

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Центр медико-социальной экспертной комиссии недоступен для лиц с инвалидностью

В министерстве добавили: согласно положению о Республиканском центре медико-социальной экспертизы, он размещается в помещениях лечебно-профилактических и учебных учреждений организаций здравоохранения или помещениях, предоставляемых органами местного самоуправления, в которых есть условия для работы межрайонных и городских бюро медико-социальной экспертизы.

В республике работают 27 медико-социальных экспертных комиссий, которые устанавливают и переосвидетельствуют группу инвалидности.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/174306/
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