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Агент 024

Три года без прописки. Жители жалуются на стройкомпанию и обращаются к властям

Жители одного из жилых комплексов Бишкека обратились к властям с просьбой помочь им решить проблему с документами на квартиры. Обращение в редакцию 24.kg прислал читатель.

Отмечается, что жители одного из домов в жилмассиве «Кок-Жар» по улице Куйручук с 2017 года не могут добиться от застройщика документов, подтверждющих право собственности на квартиры.

«Компания уже три года игнорирует наши обращения. У нас по факту нет прописки, мы не можем устроить наших детей в школу, садик, пенсионеров определить в больницы и поликлиники. Нарушаются наши конституционные права. Не можем также участвовать в выборах. В нашем комплексе около 200 квартир и 700 избирателей, которые лишены избирательных прав. Просим вас помочь нам получить соответствующие документы у стройкомпании», — говорится в заявлении.

Жители направили открытое обращение и. о. президента Таланту Мамытову, и. о. премьер-министра вице-премьер-министру Артему Новикову, генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву, и. о. мэра столицы Балбаку Тулобаеву.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/173856/
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