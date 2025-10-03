Великий герцог Люксембурга Анри передал власть сыну

Сотни гостей, включая членов королевских семей Европы и глав государств, собрались в пятницу в Люксембурге на церемонию передачи трона великим герцогом Анри своему сыну великому герцогу Гийому, сообщает ВВС News.

Анри возглавлял герцогство на протяжении 25 лет, но в рождественской речи 24 декабря прошлого года объявил о намерении уйти на покой.

В пятницу он официально подписал декларацию об отречении на церемонии в Великом герцогском дворце в присутствии первых лиц Люксембурга, королевских особ Нидерландов и Бельгии и других приглашенных.

Премьер-министр Люк Фриден поблагодарил великого герцога Анри за годы служения, сказав, что народ Люксембурга не мог и мечтать о лучшем суверене. Затем новый герцог принес присягу в парламенте.

В эти выходные Гийом и его супруга великая герцогиня Стефания отправятся в традиционный тур по стране. У пары двое сыновей — пятилетний Шарль и двухлетний Франсуа.

В отличие от других европейских монархий великий герцог Люксембурга является и фактическим главой государства.