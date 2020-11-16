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Агент 024

Директор школы в Таш-Кумыре уничтожила трудовую книжку учителя

Директор школы имени Ленина в городе Таш-Кумыре Кундузкан Сооронова уничтожила трудовую книжку учителя английского языка. Об этом 24.kg сообщила сама преподаватель Мээрим Камчыбекова.

По словам учителя, у нее произошел конфликт с руководством учебного заведения из-за недоплаченных денег за декретный отпуск. В отместку директор уничтожила ее трудовую книжку, а затем завела новую, где вписала неверные данные.

«С 2015 года я работаю в школе учителем английского языка. Все соответствующие документы сдала директору учебного заведения. Через год ушла в декретный отпуск. Не знала, что мне положены выплаты. Этим и воспользовалась глава учебного отдела Айнура Эгизалиева. Она сказала, что мне на банковскую карту ее знакомая перечислит деньги — 9 тысяч 900 сомов, и попросила отдать ей 3 тысячи 900 сомов, а остальное оставить себе. Но, когда я вышла на работу в феврале 2017-го, узнала, что меня обманули. В результате внутреннего расследования, мне вернули мои деньги», — рассказала Мээрим Камчыбекова.

Она отметила, что после инцидента администрация школы стала предвзято относиться к ней, в итоге учителя вынудили уволиться.

«Директор уничтожила мою трудовую книжку, затем завела новую и самостоятельно заполнила ее. В прежней трудовой у меня значилось, что я уволена по собственному желанию, в новой — директор указала увольнение по статьям 146 и 147, якобы меня уволили за нарушение трудовой дисциплины», — сказала Мээрим Камчыбекова.

Женщина отметила, что это не первый случай незаконных действий руководства школы. По ее словам, до этого администрация учебного заведения самовольно штрафовала учителей и проворачивала коррупционные махинации.

«Я требую, чтобы Министерство образования отправило специальную комиссию в данную школу и проверило все», — заключила Мээрим Камчыбекова.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/173177/
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