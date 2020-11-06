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Агент 024

На улице 9 Января в Бишкеке мусор убрали. С жителями провели профбеседу

На улице 9 Января, за кафе «Жаныбай», где жители развели антисанитарию, убрали мусор. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на место выехали сотрудники Санитарно-экологической инспекции.

«С жителями близлежащих домов провели разъяснительную работу о соблюдении чистоты и порядка вокруг своих домов, после чего горожане провели уборку», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 24.kg об антисанитарии сообщила читательница.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/172213/
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