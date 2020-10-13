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Бишкектеплосеть подключила к отоплению 97 процентов жилых домов

ОАО «Бишкектеплосеть» подключило к отоплению 97 процентов жилых домов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, тепло поступило в 1 тысячу 933 дома и 53 медицинских учреждения.

Бишкектеплосеть отреагировала на жалобу читателей 24.kg об отсутствии отопления в микрорайоне «Кок-Джар». Специалисты выехали на место, обследовали тепловой пункт жилого дома № 3 и выявили неисправность редукционного клапана. После ремонтных и наладочных работ теплоснабжение здания восстановили.

Отопительный сезон в столице начался 9 октября.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/169038/
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