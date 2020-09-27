14:48
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Пассажиры не могут попасть в аэропорт «Манас»: образовалась огромная очередь

В международном аэропорту «Манас» на входе столпилась очередь. Люди не могут попасть в здание, опаздывают на регистрацию и досмотр. Об этом сообщают 24.kg читатели.

Отметим, что сегодня вылетает два рейса — в Стамбул и Москву.

Официальный представитель ОАО «МАМ» Алия Курбанова пояснила 24.kg, что сотрудники аэропорта неоднократно обращались к вылетающим в Турцию и Россию согражданам, чтобы избежать столпотворения у входа, приезжать заблаговременно до объявления регистрации и не приводить с собой в зону досмотра провожающих родственников. Обязательное требование к вылетающим — быть в маске. Без нее в здание аэропорта не впустят.

Алия Курбанова также уточнила, что функционирует на сегодня только один вход-выход в аэропорту «Манас».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/166546/
просмотров: 903
Версия для печати
Материалы по теме
Россия сняла ограничения на въезд кыргызстанцев на территорию страны
Видео дня. Около 200 человек приехали за лекарствами в аэропорт «Манас»
Бишкек-Ош-Бишкек аба каттамы иштеп баштады
Изменилось расписание рейсов из Москвы, запланированных на 23 марта
ЧС в Кыргызстане. Рейсы из Дубая и Москвы прибыли в Бишкек, в аэропорту хаос
Коронавирус в Кыргызстане. Как встречают прибывших в аэропорту «Манас»
У кабмина нет денег купить 4 компьютера для санитарного карантина в «Манасе»
Около 70 паломников, вернувшихся из Саудовской Аравии, вылетели из Бишкека в Ош
Пандемия коронавируса. Аэропорт «Манас» закупает два тепловизора
Прилетевшую из Индии кыргызстанку не отправили на карантин по коронавирусу
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
За&nbsp;секунду до&nbsp;трагедии. Женщина с&nbsp;детьми перебегали дорогу в&nbsp;неположенном месте За секунду до трагедии. Женщина с детьми перебегали дорогу в неположенном месте
В&nbsp;кафе Кара-Балты жителю подали кашу с&nbsp;червями. Он&nbsp;обращается в&nbsp;санэпиднадзор В кафе Кара-Балты жителю подали кашу с червями. Он обращается в санэпиднадзор
Без масок и&nbsp;дистанции. Партия собрала на&nbsp;ипподроме несколько тысяч человек Без масок и дистанции. Партия собрала на ипподроме несколько тысяч человек
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
27 сентября, воскресенье
13:46
Пассажиры не могут попасть в аэропорт «Манас»: образовалась огромная очередь Пассажиры не могут попасть в аэропорт «Манас»: образова...
13:25
Аманкулов обратился в ГКНБ на провокации, а на него написали заявление активисты
13:00
Я попробовал все. Американец Эндрю Уиллер о жизни в Нарыне
12:15
В Бишкеке проходит мирный марш за независимость Кыргызстана
11:28
«Биримдик» № 1! Акылбек Жамангулов: Впереди нас ждет масштабная работа