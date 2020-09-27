Пассажиры не могут попасть в аэропорт «Манас»: образовалась огромная очередь

В международном аэропорту «Манас» на входе столпилась очередь. Люди не могут попасть в здание, опаздывают на регистрацию и досмотр. Об этом сообщают 24.kg читатели.

Отметим, что сегодня вылетает два рейса — в Стамбул и Москву.

Официальный представитель ОАО «МАМ» Алия Курбанова пояснила 24.kg, что сотрудники аэропорта неоднократно обращались к вылетающим в Турцию и Россию согражданам, чтобы избежать столпотворения у входа, приезжать заблаговременно до объявления регистрации и не приводить с собой в зону досмотра провожающих родственников. Обязательное требование к вылетающим — быть в маске. Без нее в здание аэропорта не впустят.

Алия Курбанова также уточнила, что функционирует на сегодня только один вход-выход в аэропорту «Манас».

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