Разочарован в милиции. Бишкекчанин обвинил сотрудников УПСМ в некомпетентности

Инспекторы УПСМ остановили жителя Бишкека и хотели проверить его на алкогольное опьянение нестерильным и бывшим в употреблении мундштуком на алкотестере. Об этом 24.kg сообщил горожанин.

По его словам, 18 сентября под утро он ехал домой, на пересечении улиц Московской и Ибраимова его остановили сотрудники патрульной милиции.

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«Я поинтересовался о причине остановки. Мне ответили, что у меня незаконно установлено газовое оборудование. Попросили показать документы. Убедившись, что все в порядке, решили проверить меня на алкогольное опьянение. Прапорщик милиции принес алкотестер с использованным мундштуком, я попросил дать новый. Мне ответили, что на смену дают только 20 штук, сказали не выпендриваться и дуть в использованный», — рассказал читатель.

По словам мужчины, после милиционеры решили, что водитель находится под воздействием наркотиков, и направились в наркодиспансер. «Меня проверили на анашу и героин — ничего не выявили. Очень разочарован в наших правоохранительных органах», — заключил он.

В пресс-службе УПСМ столицы 24.kg сказали, что водитель авто начал снимать провокационные видео. «Сотрудники патрульной службы доставили его в городской наркологический диспансер. Врачи сказали, что мужчина действительно ничего не употреблял, потом его отпустили. Но он начал снимать видеоролики и распространять в социальных сетях. Нарушений со стороны сотрудников не было», — проинформировали редакцию.

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