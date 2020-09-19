17:58
USD 79.04
EUR 93.73
RUB 1.05
Агент 024

В ГРС рассказали о доступности центров обслуживания населения для ЛОВЗ

В Центре обслуживания населения в микрорайоне № 12 есть кабинет для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья. В ГРС отреагировали на жалобу кыргызстанца Азамата Черикчиева.

Напомним, мужчина сообщил, что в ЦОН его попросили подняться на второй этаж, несмотря на то, что он передвигается на ивалидном кресле, а пандуса на лестнице нет.

Читайте по теме
Недоступная среда. ЛОВЗ жалуются на условия в столичном ЦОН

В пресс-службе ГРС отметили, что Азамата Черикчиева обслужили вне очереди, и вся процедура заняла не много времени. «В ходе оформления документа сотрудники ЦОН № 1 оказывали содействие гражданину. Но в любом случае ГРС приносит извинения за возможные созданные неудобства, сотрудники, допустившие халатное отношение, понесут наказание», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что 2016 году ГРС запустила проект по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведется на постоянной основе сотрудничество с социальным центром для людей с инвалидностью «Равные возможности». Чтобы оцифровать (перевод бумажных документов в электронную форму) адресные данные кыргызстанцев, было привлечено более 60 ЛОВЗ (30 процентов из числа сотрудников), передвигающихся в колясках или имеющих ограничения по слуху, по всем регионам.

На сегодня в рядах операторов ЦОН работают 6 сотрудников с ограниченными возможностями здоровья 1-2-й категории, добавили в ГРС.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/165686/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Недоступная среда. ЛОВЗ жалуются на условия в столичном ЦОН
ЦОНы в стране будут принимать биометрические данные граждан до 20.00. Список
В двух селах Иссык-Кульской области начали строительство ЦОНов
Кыргызстанцы могут купить госномерные знаки с особой комбинацией цифр и букв
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Услуги мобильного ЦОН в Кыргызстане подешевели
Очередь возле здания ЦОН на Молодой Гвардии разгрузили
В Бишкеке 250 человек стоит в очереди в ЦОН
В Бишкеке открыли социальный магазин, где продают изделия ручной работы от ЛОВЗ
В загсе появилась новая форма услуги «Платежный шлюз»
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку
В&nbsp;Бишкеке маленький ребенок сидит за&nbsp;рулем автомобиля В Бишкеке маленький ребенок сидит за рулем автомобиля
В&nbsp;Бишкеке перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие В Бишкеке перевернулась маршрутка. Есть пострадавшие
Бизнес
Вместе&nbsp;&mdash; к&nbsp;знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей Вместе — к знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей
Успейте пройти онлайн-идентификацию в&nbsp;&laquo;ЭЛСОМ&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти онлайн-идентификацию в «ЭЛСОМ» до 1 октября
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
19 сентября, суббота
17:50
Чем Китай поможет Кыргызстану, рассказал президент Чем Китай поможет Кыргызстану, рассказал президент
17:27
В Австралии из окурков предложили делать кирпичи
17:15
В Бишкеке за сутки выявили 33 пьяных водителя
17:01
В ГРС рассказали о доступности центров обслуживания населения для ЛОВЗ
16:15
Выборы-2020. ЦИК образовала третий избирательный участок в Москве