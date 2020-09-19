В ГРС рассказали о доступности центров обслуживания населения для ЛОВЗ

В Центре обслуживания населения в микрорайоне № 12 есть кабинет для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья. В ГРС отреагировали на жалобу кыргызстанца Азамата Черикчиева.

Напомним, мужчина сообщил, что в ЦОН его попросили подняться на второй этаж, несмотря на то, что он передвигается на ивалидном кресле, а пандуса на лестнице нет.

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В пресс-службе ГРС отметили, что Азамата Черикчиева обслужили вне очереди, и вся процедура заняла не много времени. «В ходе оформления документа сотрудники ЦОН № 1 оказывали содействие гражданину. Но в любом случае ГРС приносит извинения за возможные созданные неудобства, сотрудники, допустившие халатное отношение, понесут наказание», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что 2016 году ГРС запустила проект по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведется на постоянной основе сотрудничество с социальным центром для людей с инвалидностью «Равные возможности». Чтобы оцифровать (перевод бумажных документов в электронную форму) адресные данные кыргызстанцев, было привлечено более 60 ЛОВЗ (30 процентов из числа сотрудников), передвигающихся в колясках или имеющих ограничения по слуху, по всем регионам.

На сегодня в рядах операторов ЦОН работают 6 сотрудников с ограниченными возможностями здоровья 1-2-й категории, добавили в ГРС.

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