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Агент 024

В Бишкеке маленький ребенок сидит за рулем автомобиля

В Бишкеке маленький ребенок сидит за рулем автомобиля. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, видео сняли на пересечении улиц Масалиева и Садырбаева. «Это очень оживленный участок дороги. Родители подвергают ребенка большой опасности. Большая просьба передать этот ролик в соответствующие органы, такое нельзя оставлять без внимания», — пишет читатель.

— скриншот
Фото — скриншот. У хозяина авто имеется четыре штрафа на 8 тысяч сомов

При проверке госномера машины на портале Carcheck выяснилось, что у хозяина авто имеется четыре штрафа на 8 тысяч сомов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/165299/
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