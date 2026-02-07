11:04
Происшествия

В Кыргызстане в 2025 году в ДТП погиб 121 ребенок — ГУОБДД

В Бишкеке прошел общереспубликанский форум, посвященный вопросам дорожно-транспортных происшествий, обеспечению безопасности дорожного движения и усилению профилактических мер на дорогах.

Ключевыми темами, которые обсуждали руководители Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, управления Патрульной службы милиции столицы, мэрии, Минздрава, ДУМК, а также приглашенные активисты, студенты, стали реализация госпрограмм по безопасности дорожного движения, улучшение инфраструктуры в опасных зонах, в том числе обеспечение уличного освещения, установка дорожных знаков и формирование пешеходных зон.

По данным ГУОБДД, в стране в прошлом году зарегистрировано 2 тысячи 217 ДТП с участием детей. При авариях погиб 121 ребенок. Еще 2 тысячи 569 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.
