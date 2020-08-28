Иностранные студенты в Кыргызстане просят снизить стоимость контракта за обучение в университетах. Об этом 24.kg сообщил студент Международного университета Кыргызстана Семи Улла.

«Всем известно, что наш предыдущий семестр был онлайн из-за COVID-19. Как нам сообщили, следующий семестр тоже будет онлайн, поэтому мы от имени 8 тысячи студентов, обучающихся в кыргызстанских университетах, обратились к руководству учебных заведений с просьбой снизить плату за контракт. Но ответа не последовало. Просим президента Кыргызстана и правительство принять меры по этому вопросу», — рассказал он.

Он добавил, что из-за коронавируса многие люди остались без работы. «Очень сложно платить от $1 тысячи 600 до $2 тысяч за учебу в такой ситуации», — резюмировал студент.

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