Жители Чаткала возмущены: турецкая компания разрушает асфальт и сносит деревья

В Чаткальском районе разрушается асфальт и сносят деревья. Видео опубликовали в Facebook.

«Представители власти, не признающие народ, разрушают район. Это что за дикость?!» — написал местный житель.

Аким Чаткальского района Жуман Макетаев рассказал, что на участке, где срубают деревья, в айыльном аймаке Терексай турецкая компания Eti Bakır Tereksay занимается добычей золота. «Там компания модернизирует фабрику и строит золотоизвлекающий риф. Деревья срубили, чтобы проложить дорогу. За лесопотерю компания перевела 35 миллионов сомов в госбюджет», — рассказал он.

Он добавил, что турецкая сторона также отправила письмо акимиату, в котором пообещала восстановить разрушенный асфальт.

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