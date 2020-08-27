21:04
USD 78.19
EUR 92.37
RUB 1.04
Агент 024

Жители Чаткала возмущены: турецкая компания разрушает асфальт и сносит деревья

В Чаткальском районе разрушается асфальт и сносят деревья. Видео опубликовали в Facebook.

«Представители власти, не признающие народ, разрушают район. Это что за дикость?!» — написал местный житель.

Аким Чаткальского района Жуман Макетаев рассказал 24.kg, что на участке, где срубают деревья, в айыльном аймаке Терексай турецкая компания Eti Bakır Tereksay занимается добычей золота. «Там компания модернизирует фабрику и строит золотоизвлекающий риф. Деревья срубили, чтобы проложить дорогу. За лесопотерю компания перевела 35 миллионов сомов в госбюджет», — рассказал он.

Он добавил, что турецкая сторона также отправила письмо акимиату, в котором пообещала восстановить разрушенный асфальт.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/163451/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
На берегу реки Чаткал нашли труп молодого мужчины
В Узгенском районе Ошской области назначили нового акима — Болота Дыйканбаева
В Панфиловском районе назначили нового акима Эмира Аманкулова
В Тюпском районе назначили нового акима Бахтияра Акимбаева
Провалившийся микроавтобус. Акимиат заявит в прокуратуру на компанию «Уч-Кудук»
Фото дня. Мы угробим свою страну: как в Чаткале изменился пейзаж за десять лет
Жителей Чаткала, избивших милиционеров, водворили в СИЗО
Чаткалда бала бакчадан өрт чыкты
Чаткал жолу кар көчкүдөн тазаланып ачылды
Чаткалга кеткен жол убактылуу жабылды
Популярные новости
Мгновения жизни. Ночной Бишкек и&nbsp;красоты Иссык-Куля Мгновения жизни. Ночной Бишкек и красоты Иссык-Куля
Медик Айсулуу Султанова спасла тонущую девочку на&nbsp;Иссык-Куле Медик Айсулуу Султанова спасла тонущую девочку на Иссык-Куле
Разборки обезьяны и&nbsp;петуха попали на&nbsp;видео во&nbsp;Вьетнаме Разборки обезьяны и петуха попали на видео во Вьетнаме
Каждый год одно и&nbsp;то&nbsp;же. На&nbsp;Иссык-Куле три внедорожника заехали на&nbsp;пляж Каждый год одно и то же. На Иссык-Куле три внедорожника заехали на пляж
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов&nbsp;КР «Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
Новые льготные тарифы к&nbsp;учебному году от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Новые льготные тарифы к учебному году от Мобильного оператора О!
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Мобильная клиника&raquo; MegaCom: итоги акции «Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
27 августа, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 августа: днем без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 августа: днем без ос...
20:47
Жители Чаткала возмущены: турецкая компания разрушает асфальт и сносит деревья
20:36
Выборы-2020. У ЦИК митингуют против решения суда по жалобе партии «Кыргызстан»
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
Российский блогер Илья Варламов хочет в Бишкек. Как на это отреагировали соцсети