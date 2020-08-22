На улице Кайназаровой просят отремонтировать люки. Из-за них разрушается дорога

Отремонтировать люк на улице Кайназаровой просят местные жители. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, они неоднократно обращались с вопросом в мэрию и Бишкекасфальтсервис. «Таких люков с дефектами несколько. Создают неудобство автомобилистам и велосипедистам. Вся улица потихоньку начала проваливаться и трескаться», — отметил читатель.

Фото читателя 24.kg. Улица Кайназаровой

Напомним, что читатели уже жаловались на люки.

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