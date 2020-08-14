В Санкт-Петербурге кыргызстанку избили и уволили с работы. Ей угрожают

В Санкт-Петербурге кыргызстанку избили и уволили с работы. Об этом 24.kg сообщили ее родственники.
«Мы ей купили билет от авиакомпании «Авиа Траффик» на рейс Санкт-Петербург — Бишкек на 17 августа, но по некоторым причинам рейс перенесли на 19-е число, и не факт, что она сможет улететь. Потом нам сказали, что она сможет улететь 2 сентября, но она не может там находиться все это время. Когда она уезжала отсюда, ее обманули и обещали устроить на хорошую работу и предоставить жилье. Но по факту наши же соотечественники ее принижают, недавно ее избили, вырвали волосы и уволили. Она живет в сыром общежитии, где водятся клопы и тараканы», — рассказывают они.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.