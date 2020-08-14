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Агент 024

В Санкт-Петербурге кыргызстанку избили и уволили с работы. Ей угрожают

В Санкт-Петербурге кыргызстанку избили и уволили с работы. Об этом 24.kg сообщили ее родственники.

По их словам, сейчас девушке угрожает опасность. Она работала на овощном производстве, которым руководят кыргызстанцы. Но ее уволили, потому что на работу стали брать «своих» людей — по блату и по знакомству. На ее возмущения об этом на девушку напали и избили.

«Мы ей купили билет от авиакомпании «Авиа Траффик» на рейс Санкт-Петербург — Бишкек на 17 августа, но по некоторым причинам рейс перенесли на 19-е число, и не факт, что она сможет улететь. Потом нам сказали, что она сможет улететь 2 сентября, но она не может там находиться все это время. Когда она уезжала отсюда, ее обманули и обещали устроить на хорошую работу и предоставить жилье. Но по факту наши же соотечественники ее принижают, недавно ее избили, вырвали волосы и уволили. Она живет в сыром общежитии, где водятся клопы и тараканы», — рассказывают они.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/162545/
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