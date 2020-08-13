Выборы-2020. Член ЦИК нарушает закон: публично хвалит партию «Кыргызстан»

Член ЦИК Акылбек Эшимов посетил штаб партии «Кыргызстан». Об этом 24.kg сообщили читатели и прислали видео.

На нем Акылбек Эшимов рассказывает, что политобъединение хорошо работает и их штаб занимает площадь 500 квадратных метров.

Акылбек Эшимов пришел в Центризбирком по квоте «Кыргызстана». Стоит отметить, что в предвыборный период, согласно избирательному законодательству, члены ЦИК не могут демонстрировать свои предпочтения какой-либо из политических организаций, которые участвуют в выборной кампании в Жогорку Кенеш.