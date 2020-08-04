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Агент 024

Езда на красный свет. Водитель кроссовера создал аварийную ситуацию в Бишкеке

На улице Юнусалиева водитель Toyota Highlander проехал на красный сигнал светофора. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Автолюбитель не захотел ждать разрешающего сигнала и нарушил ПДД, создав аварийную ситуацию.

Другой водитель пересек двойную сплошную линию, выехал на встречку и создал пробку.

«На замечание людей выругался матом. Это не первое его такое нарушение возле магазина «Народный» на перекрестке улиц Московской и Ибраимова», — написал очевидец.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161564/
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