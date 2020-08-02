На антисанитарию и мусор жалуется житель Баткена

В Баткене местный житель недоволен тем, что городские службы вовремя не вывозят мусор. Видео на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Нургазы Жаныбеков.

«Горы мусора лежат прямо на улице Ходжаева. Если кто-то приедет в гости в Баткен, город опозорится. Неизвестно, куда смотрят мэрия и служба «Тазалык». Хотя бы во время пандемии обратили бы внимание на чистоту», — говорит он.

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