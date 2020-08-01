Где логика? В парках Бишкека много людей, а придомовые детские площадки закрыты

Жители Бишкека считают действия властей города в борьбе с распространением коронавируса абсурдными.

По словам читателя 24.kg, в парках столицы много людей, почти все без масок. В то же время по распоряжению МТУ мэрии города детские площадки во дворах закрыты.

«Такой же абсурд, как и ограничение общественного транспорта в выходные дни», — считает бишкекчанин.

Напомним, что в будние дни общественный транспорт работает только в утренние и вечерние часы, от чего создается давка в маршрутках.

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