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Агент 024

Парковка на Молодой Гвардии. Владелец дома загородил пожарный выезд

Владелец дома на Молодой Гвардии, 96, загородил пожарный выезд. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Ранее они уже жаловались на этот дом и просили проверить законность частной парковки на муниципальной земле. После обращения проблема решилась, но частично.

24.kg
Фото 24.kg. Бишкекчанин загородил парковкой пожарный выезд
«Владелец дома убрал незаконную парковку, но для себя оставил два места. Говорит, что это законно, потому что именно эта территория принадлежит дому. Но проблема в том, что он устроил парковку прямо у пожарного выезда. На возмущения, что в случае пожара машина не сможет проехать, говорит: есть ключи, их можно попросить. Но кто, где и как будет их искать в экстренной ситуации?» — возмущены читатели.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161257/
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