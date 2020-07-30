Парковка на Молодой Гвардии. Владелец дома загородил пожарный выезд

«Владелец дома убрал незаконную парковку, но для себя оставил два места. Говорит, что это законно, потому что именно эта территория принадлежит дому. Но проблема в том, что он устроил парковку прямо у пожарного выезда. На возмущения, что в случае пожара машина не сможет проехать, говорит: есть ключи, их можно попросить. Но кто, где и как будет их искать в экстренной ситуации?» — возмущены читатели.
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