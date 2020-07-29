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Агент 024

Жители Узгена вышли на митинг. Требуют наказать виновных в убийстве таксиста

В Узгене прошел митинг местных жителей. Об этом 24.kg сообщают читатели.

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По их словам, местные жители вышли с требованием привлечь к ответственности виновных в убийстве таксиста в рамках закона. По предварительным данным, на акцию протеста собралось около 100 человек.

Напомним, что на днях в Узгене задержали двух подростков, которые задушили таксиста шнурком от сумки. Конфликт начался из-за того, что у них не хватило 100 сомов, чтобы расплатиться с водителем.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161138/
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