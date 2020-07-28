Бишкекчане просят отремонтировать мост на проспекте Чингиза Айтматова

Мост через реку Ала-Арчу на проспекте Чингиза Айтматова небезопасен. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Велосипедную дорожку сделали, перила покрасили. Осталось подождать, когда в реку вместе с мостом упадет велосипедист или пешеход», — написал он.

Отметим, что мэрия Бишкека продолжает строительство П-образной велодорожки и тротуаров по проспектам Манаса, Чуй и улицам Байтика Баатыра/Абдрахманова протяженностью 18,4 километра.

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