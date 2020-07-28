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Агент 024

Вандалы исписали памятник в Парке Победы в Караколе

Неизвестные испортили памятник жертвам репрессий в Парке Победы в Караколе. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Хулиганы на монументе написали слова красной краской.

«Какие вандалы могли сделать такое? Что у них за родители? Нет ничего святого!» — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Вандализм в Караколе

Отметим, что в мае неизвестные выдрали буквы на основании памятника Чолпонбаю Тулебердиеву в новом одноименном парке в столице. Хулиганов не нашли.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/160888/
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