Отремонтированный тротуар в центре Бишкека уже проваливается

В социальных сетях распространяют видео, в каком состоянии после вчерашнего дождя находится тротуар в Бишкеке по улице Абдрахманова между Московской и Боконбаева.

На опубликованных кадрах видно, что уложенный недавно асфальт неровный. На дороге образовались глубокие лужи. Более того, асфальт просто уходит под воду. Люди ходят по нему как по волнам.

Отметим, что ремонт на этом участке закончен меньше месяца назад.