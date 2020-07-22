В ЦСМ № 14 постоянно ломается машина. Медики добираются до работы пешком

Служебный автомобиль, который развозит медиков ЦСМ № 14, пришел в негодность. Об этом 24.kg сообщают волонтеры, которые помогают врачам в поликлинике.

По их словам, машина ВАЗ-2107 каждый день ломается и зачастую медиков развозят по домам сами добровольцы. «По выходным врачи ЦСМ № 14 добираются до работы сами, ищут любые способы — кто-то пешком, кто-то тратит последние деньги на такси. Мы поднимали этот вопрос в соцсетях, но никто из соответствующих органов не обратил внимания. Можно сказать, что этот автомобиль здесь как роскошь», — рассказывают активисты.

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