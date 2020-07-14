В Бишкеке учителя до сих пор не получили отпускные

Учителя в Бишкеке до сих пор не получили отпускные. Об этом 24.kg сообщил один из них — преподаватель школы № 61.

«В школе говорят, что деньги до сих пор не поступили на счет учебного заведения», — отметил он.

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Первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев заявил 24.kg, что проблемы с выплатой возникли в Первомайском районе.

«За июнь мы профинансировали полностью, но в районном центре образования не было бухгалтеров: кто-то болеет, кто-то на удаленке. Накануне они вышли, все расчеты провели, средства должны сегодня поступить на счета учебных заведений», — подчеркнул он.

Отметим, что за счет местного бюджета заработную плату выплачивают только сотрудникам столичных образовательных организаций, остальные получают из средств республиканского. В мае у мэрии уже возникали проблемы с выплатой зарплаты учителям. Как объяснили в муниципалитете, в городском бюджете не было предусмотрено средств на повышение зарплаты педагогам, которое произошло в 2019 году. Власти Бишкека сразу обратились в правительство с просьбой заложить в госбюджет средства для города в виде целевых трансфертов.

В конце июня депутаты БГК одобрили получение ссуды из республиканского бюджета для выдачи заработной платы и отпускных учителям.

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