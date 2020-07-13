Некоторые школы не принимают документы первоклассников

Некоторые школы не принимают первоклассников, ссылаясь на то, что детям будет сложно учиться в дистанционном формате. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В пресс-службе Министерства образования и науки отметили, что проблем с зачислением в школу быть не должно. В шести городах республики (Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кызыл-Кие, Кара-Балте и Токмаке) запись в образовательные учреждения идет в электронном формате, в остальных населенных пунктах — по старой системе.

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«В нескольких бишкекских школах в настоящее время развернуты пункты обсервации, поэтому там документы будут принимать в августе, но в электронном виде их можно сдавать и сейчас», — проинформировали в ведомстве.

Данные о том, сколько детей предварительно пойдет в первый класс, еще уточняются. Пока неизвестно, в каком формате начнется новый учебный год. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, последняя четверть 2019/20 учебного года прошла в дистанционном виде. Оценки учащихся не учитывали при подведении итоговых результатов. От выпускных экзаменов учащихся 9-х и 11-х классов освободили.

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