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Агент 024

В Бишкеке подрались водители маршрутки и троллейбуса

В Бишкеке подрались водители маршрутного такси и троллейбуса. Видео инцидента опубликовал активист Болот Ибрагимов.

На кадрах видно, как водители начали драться прямо на проезжей части. Их пытался разнять третий человек.

В Патрульной службе милиции 24.kg сказали, что инцидент произошел сегодня. Но по этому факту в милицию никто не обращался. Поэтому причина конфликта между мужчинами неизвестна.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/156691/
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