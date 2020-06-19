В Бишкеке подрались водители маршрутки и троллейбуса

В Бишкеке подрались водители маршрутного такси и троллейбуса. Видео инцидента опубликовал активист Болот Ибрагимов.
На кадрах видно, как водители начали драться прямо на проезжей части. Их пытался разнять третий человек.
В Патрульной службе милиции 24.kg сказали, что инцидент произошел сегодня. Но по этому факту в милицию никто не обращался. Поэтому причина конфликта между мужчинами неизвестна.
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