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Мгновения жизни. Апрельский Бишкек и водопад Иссык-Ата

Лето — самая благодатная пора для путешествий по Кыргызстану. После двухмесячного карантина многие уже выбрались в горы и доехали до Иссык-Куля. Так что у нас уже есть свежие фотографии и видео, хотя еще много и весенних.

Так, апрель в Бишкеке увидела Людмила Ромашка. Получилось очень даже интересно.

«Фото сделаны до карантина и в разное время в Аламединском ущелье. Часто езжу туда с женой, чтобы отдохнуть от городской суеты», — описал свои снимки Ильшат Галимов.

Теперь немного равнинной части Чуйской долины от Юрия Калюгина. Фотографии сделаны в селе Джаны-Пахта.

Пакистанский студент одного из вузов Бишкека Усман Камар тоже стал автором нашей рубрики, поделившись видео одного из своих походов по республике.

Давно у нас не было фотографий Иссык-Куля. Ситуацию исправила Мырзайым Султанова, сделавшая красивые фотографии в селе Саруу Джети-Огузского района.

 

Надеемся, очередной выпуск нашей рубрики вам понравился. Если и вам есть, чем удивить читателей 24.kg или захотелось просто рассказать о своих любимых местах в республике, то сделать это очень просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/155467/
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