Мгновения жизни. Апрельский Бишкек и водопад Иссык-Ата

Лето — самая благодатная пора для путешествий по Кыргызстану. После двухмесячного карантина многие уже выбрались в горы и доехали до Иссык-Куля. Так что у нас уже есть свежие фотографии и видео, хотя еще много и весенних.

Так, апрель в Бишкеке увидела Людмила Ромашка. Получилось очень даже интересно.

«Фото сделаны до карантина и в разное время в Аламединском ущелье. Часто езжу туда с женой, чтобы отдохнуть от городской суеты», — описал свои снимки Ильшат Галимов.

Теперь немного равнинной части Чуйской долины от Юрия Калюгина. Фотографии сделаны в селе Джаны-Пахта.

Пакистанский студент одного из вузов Бишкека Усман Камар тоже стал автором нашей рубрики, поделившись видео одного из своих походов по республике.

Давно у нас не было фотографий Иссык-Куля. Ситуацию исправила Мырзайым Султанова, сделавшая красивые фотографии в селе Саруу Джети-Огузского района.

Надеемся, очередной выпуск нашей рубрики вам понравился. Если и вам есть, чем удивить читателей 24.kg или захотелось просто рассказать о своих любимых местах в республике, то сделать это очень просто.

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