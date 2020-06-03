Бишкекчане просят открыть для прогулок Карагачевую рощу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Я и многие пенсионеры, молодые люди и даже дети утром приходим в Карагачевую рощу на пробежку, подышать чистым воздухом, укрепить здоровье. Висит замок на калитке с начала карантина. Когда мы обратились к сотрудникам охраны, они нам сказали, что нет указания руководства», — написал он.

Напомним, 25 мая мэрия Бишкека открыла парки и бульвары для прогулок.

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