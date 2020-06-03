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Несмотря на запрет, в микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке установили батут

В микрорайоне «Восток-5» установили батут. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Второй день работает. Разве у нас разрешили батуты? Он грязный, его не моют и не дезинфицируют. На нем прыгает много детей. Просьба принять меры с целью недопущения распространения коронавируса», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Батут в Бишкеке

Ранее руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулебаев сообщил, что детские площадки остаются закрытыми, потому что там всегда собирается много людей.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154615/
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