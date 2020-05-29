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Агент 024

Бездомному, поразившему кыргызстанцев эрудированностью, сделали паспорт

В Бишкеке бездомному мужчине Кайрату, который восхитил кыргызстанцев географическими знаниями, чиновники помогли получить паспорт. Видео его благодарности 24.kg прислал читатель.

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Мужчина рассказал, что паспорт значит для него многое.

«Я бы хотел поблагодарить тех людей, которые реально помогли мне в этом. Я смогу найти постоянную работу, теперь открываются кое-какие перспективы», — сообщил Кайрат.

Напомним, на камеру Кайрат легко и быстро называл крупные города той или иной страны и рассказывал о них. Заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев (комендант Бишкека при режиме ЧП) обещал помочь мужчине получить документы, удостоверяющие личность.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154086/
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