19:19
USD 76.08
EUR 82.24
RUB 1.03
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Остающиеся в Соль-Илецке мигранты из Кыргызстана просят вернуть их на родину

Прибывшие в город Соль-Илецк (Оренбургская область Российской Федерации) мигранты из Кыргызстана просят вернуть их на родину. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, у них закончились деньги, платить за съемное жилье нечем и не на что купить еду. «Выехать за свой счет мы тоже не можем, поэтому просим власти Кыргызстана нам помочь и организовать автобусы», — отметили мигранты.

Напомним, что 7 мая из Соль-Илецка в Кыргызстан вернулся 541 человек. Сначала у 55 из них диагностировали коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших. Накануне в инфекционную больницу с коронавирусом госпитализировали маму с ребенком, прибывших также из Соль-Илецка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/152894/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Бывший спикер Жогорку Кенеша заразился коронавирусом
Мировая экономика может потерять до $8,8 триллиона из-за вспышки коронавируса
Кубатбек Боронов: Вспышка коронавируса в Нарыне — пример отсутствия дисциплины
В Ошскую область из России доставили тело кыргызстанца, умершего от COVID-19
Жительницу Каинды с коронавирусом госпитализировали в инфекционную больницу
Месторождения на юге Кыргызстана возобновят работу после снятия режима ЧС
Умерший от коронавируса мужчина — супруг зараженной сотрудницы ЦСМ № 3 Бишкека
В России заразившихся коронавирусом мигрантов не принимают больницы
В Бишкек из Турции вернулись 330 граждан Кыргызстана
Фейки о коронавирусе. Как не запутаться в паутине лжи и найти правду
Популярные новости
Незаконные блокпосты по-прежнему стоят в&nbsp;пригородных селах Бишкека Незаконные блокпосты по-прежнему стоят в пригородных селах Бишкека
Чиновники приписали жительнице Каинды два мешка муки, которые она не&nbsp;получала Чиновники приписали жительнице Каинды два мешка муки, которые она не получала
92-летней бабушке отказали в&nbsp;гумпомощи. Крик души жителей Чуйской области 92-летней бабушке отказали в гумпомощи. Крик души жителей Чуйской области
В&nbsp;Бишкеке некоторые водители транспорта для медиков требуют с&nbsp;них по&nbsp;25&nbsp;сомов В Бишкеке некоторые водители транспорта для медиков требуют с них по 25 сомов
Бизнес
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ! O!Store объявляет МАРАФОН ПОДАРКОВ!
MegaCom увеличивает мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощности и охват сети 4G
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
15 мая, пятница
19:01
Остающиеся в Соль-Илецке мигранты из Кыргызстана просят вернуть их на родину Остающиеся в Соль-Илецке мигранты из Кыргызстана просят...
18:50
В Сузакском районе член ОПГ избил мужчину за то, что он потратил деньги с зоны
18:30
16 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:04
Юристы: Законопроект «О манипулировании информацией» нарушает права граждан
18:03
Бывший спикер Жогорку Кенеша заразился коронавирусом