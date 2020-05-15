Остающиеся в Соль-Илецке мигранты из Кыргызстана просят вернуть их на родину

Прибывшие в город Соль-Илецк (Оренбургская область Российской Федерации) мигранты из Кыргызстана просят вернуть их на родину. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, у них закончились деньги, платить за съемное жилье нечем и не на что купить еду. «Выехать за свой счет мы тоже не можем, поэтому просим власти Кыргызстана нам помочь и организовать автобусы», — отметили мигранты.

Напомним, что 7 мая из Соль-Илецка в Кыргызстан вернулся 541 человек. Сначала у 55 из них диагностировали коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших. Накануне в инфекционную больницу с коронавирусом госпитализировали маму с ребенком, прибывших также из Соль-Илецка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.