Чиновники приписали жительнице Каинды два мешка муки, которые она не получала

«Чиновники обвинили меня в том, что я получила три мешка муки от государства и продолжаю просить помощь, но по факту мне выделили только один мешок в начале апреля», — сообщила 24.kg жительница города Каинды в Чуйской области.

Ранее 24.kg писало, что заполненная женщиной заявка на получение гуманитарной помощи исчезла с электронного ресурса.

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«Когда началась шумиха, мне сказали, как я так могу бессовестно просить помощь несколько раз. Оказалось, по каким-то ведомостям мне выдали несколько мешков муки. Вы представляете? Несколько мешков муки! У меня схватило сердце от этой новости. Я умоляю, заберите тот мешок, который вы привезли мне в апреле, только не нужно лить грязь и обманывать людей. Мне не нужна больше никакая помощь от государства. А кому еще вы якобы выдали кучу помощи? Расскажите, покажите отчеты», — сказала она.

Заместитель председателя госкомитета связи Азамат Буржуев подтвердил 24.kg, что данной женщине гумпомощь оказали трижды. Чуть позже стало известно, что произошла ошибка.

«Произошло недоразумение. По ведомостям ей выдали мешок муки только раз, а еще две заявки рассматривают. Никто заявки не удалял. Их статус можно проверить на сайте. По данному направлению создана группа аудита, которая работает над этим», — сказал он.

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Однако жительница Каинды рассказала 24.kg, что помимо той заявки, которой сейчас на сайте нет, она больше ничего не заполняла.

«Мы с сыном подавали только одну заявку. После заполнения ей присвоили номер, мы проверяли ее статус каждый день, и вот спустя около двух недель на сайте под нашим кодом ничего не оказалось. Я понятия не имею, кто на мое имя заполняет заявки, и не удивлюсь, если кто-то получает помощь, прикрываясь моим положением и именем», — заключила она.

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