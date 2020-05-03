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Общество

Выделенную жителям Каинды гумпомощь мэрия города собирала из своих средств

Продуктовый набор из 10 килограммов муки, трех килограммов макарон, одного килограмма сахара и одного литра масла закуплен из средств бюджета города Каинды. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По его данным, список получателей помощи сформирован мэрией после многочисленных обращений жителей города. Сделали это уже после того, как раздали продуктовые наборы, собранные за счет выделенных правительством денег.

«Закупкой и формированием продуктовых наборов стоимостью 800 сомов занималась Панфиловская районная администрация. А мэрия Каинды только предоставила списки тех, кто нуждается в продуктовой помощи. Продуктовые наборы поступили в мэрию уже в готовом виде и розданы неделю назад. Кроме того, в мэрию поступают разные наборы от спонсоров и простых граждан. Мэрия проверяет сроки годности и качество продуктов, ассортимент и стоимость определяют сами спонсоры», — подчеркнули в мэрии города.

Отметим, ранее читатели сообщили 24.kg, что выдаваемые в Каинды продуктовые наборы по стоимости не дотягивают до заявленных правительством 800 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151767/
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