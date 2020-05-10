Прибывший из Соль-Илецка кыргызстанец рассказал, что происходит в обсервации

Никто из прибывших из Соль-Илецка граждан не пытался сбежать из обсервации. Об этом 24.kg на условиях анонимности сообщил один из тех, кто 7 мая прибыл автобусом из Оренбургской области России.

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«Насчет массовых побегов я не слышал. Правда, вчера из соседнего корпуса пытался сбежать один гражданин — его вернули обратно и все. Еще один из кыргызстанцев просился отпустить его на похороны отца. Он плакал, уговаривал, немного шумел. Люди тоже просили за него. Но как такового скандала не было», — сказал он.

Мужчина отметил, что у каждого корпуса в обсервации дежурят сотрудники правоохранительных органов в халатах и масках. «С питанием у нас проблем нет никаких: кормят три раза в день», — сказал кыргызстанец.

«Вчера, когда забирали людей, у которых якобы положительные тесты на коронавирус, я слышал разговор на повышенных тонах — драки не было. Слышал, как человек возмущался, что у него нет симптомов и требовал показать результат теста. Ему сказали, что результаты на руки не дают», — заключил мужчина.

Напомним, что сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что мигранты, которые прибыли из Соль-Илецка, нарушают правила обсервации: не подчиняются требованиям врачей, а некоторые пытались сбежать. Пришлось привлечь дополнительные силы милиции.

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