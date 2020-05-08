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Нужна помощь. Семья героя ВОВ не может получить его награду

Семья Джурсуна (Жүрсүна) Мамбеталиева, погибшего в Великой Отечественной войне, не может получить его награду, потому что нет документов, удостоверяющих родство. Об этом 24.kg написали родственники героя.

«Джурсун Мамбеталиев — брат моего деда по отцовской линии. Он родился в 1924 году (по документам в 1925) в селе Барскоон в Иссык-Кульской области. Призван Покровским РВК Иссык-Кульской области КССР 5 апреля 1943 года. В возрасте 17 лет добровольно ушел на войну, приписав себе год», — сообщил родственник.

Семья до 2016 года о нем ничего не знала и думала, что он погиб в первые дни своего боевого пути. 

За период боевых действий Джурсун-ата вместе с товарищами освободили города Смоленск, Дорогобуж, Хелм (Польша). Форсировали реки Днепр, Западный Буг, Вислу. Предположительно, погиб на территории Польши.

Согласно сайту «Подвиг народа», 3 сентября 1944 года медалью «За боевые заслуги» награжден младший сержант 2-го стрелковой роты 1083 СП 312 СД за то, что в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны противника на высоте 204.6 огнем своего оружия (винтовка) подавил пулемет противника.

С октября 1944 года Джурсун Мамбеталиев числится без вести пропавшим.

«Для получения его награды нужно свидетельство о рождении Джурсуна Мамбеталиева. Так как в живых нет дедушки и его родственников, также не сохранились его документы, мы не можем восстановить свидетельство о рождении. Архивные документы тех времен утеряны. Хотелось бы, чтобы местные власти Джеты-Огузского района, айыл окмоту села Барскоон помогли в восстановлении свидетельства о рождении Джурсуна Мамбеталиева», — написали потомки героя.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/152233/
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