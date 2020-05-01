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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Врачам не оплачивают зарплату за время домашнего карантина? Ответ Минздрава

Врачей, которых отправляют на карантин как представителей группы риска, заставляют писать отказ от заработной платы за это время. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В отделении Национального госпиталя был выявлен случай коронавируса у врача, и его коллег отправили на двухнедельный карантин. Сегодня они вернулись на работу, и им сказали писать отказ от заработной платы за этот месяц, потому что якобы они не работали», — рассказал он.

Читатель отказался назвать имя и должность, поскольку боится, что недовольных могут вовсе уволить.

Сообщение прокомментировал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев. Со ссылкой на руководство госпиталя замглавы Минздрава заявил, что такого факта в лечебном заведении не было. «Есть приказ Минздрава, по которому медицинским работникам, которые временно не работают, потому что входят в группу риска или находились на карантине, заработная плата выплачивается», — отметил он.

Нурболот Усенбаев добавил, что врачи могут обращаться с вопросами в юридический отдел Минздрава по номеру 0312622909.

Напомним, что число зараженных медиков составляет 198. Из стационаров выписались с выздоровлением 114.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151648/
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