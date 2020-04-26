В Бишкекводоканале объяснили отключения воды в некоторых районах столицы

В пресс-службе ПЭУ «Бишкекводоканал» объяснили отсутствие воды в жилмассиве «Ак-Ордо» и микрорайоне «Улан-2».

По ее данным, нехватка воды в «Ак-Ордо» связана с тем, что жители подключили свои дома к питьевому водоснабжению без проекта и трубопроводом маленького диаметра, который не обеспечивает пропуск необходимого количества воды. Ситуацию обострило начало поливного сезона.

В «Улан-2» из-за перебоя электроэнергии отключены насосные станции. Сейчас проблем с водоснабжением нет, сообщили в ПЭУ.

Напомним, жители этих районов Бишкека и Чуйской области жаловались на отключения воды.