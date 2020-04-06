Бишкекчане жалуются на мусор возле блокпоста

Читатель 24.kg пожаловался на мусор возле блокпоста на перекрестке улиц Анкара и Достоевского.

«Почему посты так мусорят? Бросают пластиковую тару. Кроме них, там никто не ходит и не пьет», — прокомментировал видео бишкекчанин.

Фото читателя 24.kg. Блокпост в Бишкеке

Напомним, карантинную зону в Бишкеке расширяют: в южном направлении — по улице Токомбаева (Южная магистраль), в северном — до БЧК, в восточном — до улицы Чолпон-Атинской, в западном — до улицы Садырбаева (Баха).

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