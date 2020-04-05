Режим ЧС в Кыргызстане. Даже кошки знают, что выходить из дома нельзя

Кошка Масяня строго выполняет требования режима чрезвычайной ситуации и не желает выходить из дома. Видео своего питомца прислала читательница 24.kg.

«Посмотрите, как моя кошка выполняет распоряжение коменданта не выходить из дома. До введения ЧС моя Масяня в дом вообще не заходила даже зимой и всегда еду получала во дворе. Что с ней случилось, не знаю. Сидит дома безвылазно», — написала она.

Напомним, что кыргызстанцам разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку или больницу.

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