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Агент 024

Режим ЧС в Кыргызстане. Даже кошки знают, что выходить из дома нельзя

Кошка Масяня строго выполняет требования режима чрезвычайной ситуации и не желает выходить из дома. Видео своего питомца прислала читательница 24.kg.

«Посмотрите, как моя кошка выполняет распоряжение коменданта не выходить из дома. До введения ЧС моя Масяня в дом вообще не заходила даже зимой и всегда еду получала во дворе. Что с ней случилось, не знаю. Сидит дома безвылазно», — написала она.

Напомним, что кыргызстанцам разрешено выходить из дома только в магазин, аптеку или больницу.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegtam по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/149219/
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