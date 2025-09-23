11:18
В Бишкеке неравнодушный житель установил будки для бездомных кошек

Один их жителей самостоятельно изготовил и установил будки для бездомных кошек, чтобы животные могли укрыться и пережить холода. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

Они прислали видео, как кошки с интересом осматривают новые будки. Конструкции сделаны из дерева и утеплителя. На будках нанесена надпись «Дом для кошек от того самого Талея»

Автор инициативы не раскрыл себя, однако его поступок уже вызвал интерес среди горожан.

Коты быстро освоили новые домики, а также с аппетитом съели корм, оставленный рядом, добрыми жителями района.

