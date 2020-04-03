Режим ЧП в Бишкеке. Все больше горожан соблюдают дистанцию в очереди

Все больше горожан соблюдают дистанцию в очереди. Фотографию 24.kg прислал читатель.

Он напомнил, что медики рекомендуют носить на улице маски, перчатки и держаться от других прохожих на расстоянии не менее 1 метра.

«В последнее время все чаще вижу, что бишкекчане стараются придерживаться рекомендаций, которые помогут защитить их и окружающих от заражения коронавирусом», — отметил он.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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