Въезд в село Кызыл-Суу Кеминского района перекрыли бетонными блоками. Об этом в социальной сети Facebook написала пользователь Айгерим Темирбекова.

Фото с Facebook. Въезд в село Кызыл-Суу Кеминского района перекрыли бетонными блоками

По ее словам, жители не могут выехать в магазины. «В самом селе есть только два магазина, но они полупустые. Понимаю, пусть будут блокпосты и проверяют, но что делать в этом случае?» — задается вопросом она.

Аким Кеминского района Нурлан Шаршеналиев рассказал 24.kg, что перекрытие дороги — решение Чуйской администрации.

«Проводимая разъяснительная работа о минимизации передвижения не дает ощутимых результатов. Поэтому комиссия по гражданской защите Чуйского района приняла решение о дополнительных мерах. На время ЧС полностью закрыт проезд автодороги Орловка — Маданият — Шамши. В любом случае мы оставили альтернативную дорогу, если гражданам необходимо выехать в больницу, они могут ею воспользоваться. Что магазины в Кызыл-Суу полупустые — неправда. Мы обеспечиваем весь район бесперебойными поставками продуктов питания», — заверил он.

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