Кыргызстанцы, застрявшие в аэропорту Новосибирска, обвиняют дипломатов во лжи

Пассажиры рейса Новосибирск — Бишкек, застрявшие в аэропорту Толмачево, обвиняют генконсула Кыргызстана Мээримбека Апашева во лжи. Об этом 24.kg сообщила Ирина Степкичева.

По ее словам, заявление дипработника, что все пассажиры расселены по гостиницам, а в аэропорту им предоставляли горячее питание два раза в день, не соответствует действительности. О помощи консула сообщал аппарат омбудсмена КР.

«Никто из аппарата акыйкатчи не разговаривал с пассажирами, ничего не выяснял, не проверял на достоверность информацию, которую представили в СМИ мы. Двух беременных женщин с большим сроком и мам с маленькими детьми поместили в детской комнате аэропорта. Но, как только представитель генконсульства ушла, их попросили освободить помещение. Горячее питание нам доставляют соотечественники из кыргызской диаспоры, работающие в Новосибирске. О нас они узнали из СМИ и пришли на помощь. Мы обращаемся в МИД и президенту — помогите нам уехать. Однако нам никто не отвечает», — рассказала Ирина Степкичева.

По ее данным, в транзитной зоне аэропорта Толмачево на сегодня находится 370 человек — все граждане Кыргызстана.

Ранее, отметим, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге заверил, что все граждане КР будут возвращены на родину.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.