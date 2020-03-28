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Сюжет: Новый коронавирус

Граждане Кыргызстана застряли в России. Не могут вылететь на родину

Граждане Кыргызстана застряли в России. Рейсы из Москвы и Новосибирска отменены. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По словам пассажиров, собирающихся вылететь из «Толмачево» (Новосибирск) в Бишкек, судя по заявлению представителей Генконсульства КР в Новосибирске, они раньше 30 апреля в Кыргызстан не попадут.

«Сегодня нам открыто сообщили, что нас никто забирать из России не собирается, так как нет мест в обсервациях, нет средств дезинфекции, тестов для определения вируса, средств забора анализов,  защитных спецхалатов для сотрудников медслужб, аэропортов (по этой причине закрыты все аэропорты страны), нет медработников. Нас консул успокаивает тем, что вечером устроят стариков, беременных и женщин с детьми на ночлег и обеспечат горячим питанием. Мы поняли, что нас оставляют в России как минимум до 30 апреля. В отчаянии люди готовы объявить голодовку. Мне 67 лет. Я присоединюсь к акции отчаяния. Может быть грузом-200 меня доставят на родину», — говорит одна из гражданок КР.

Не могут вернуться в Кыргызстан и те, кто находится в Москве. Отметим, с 27 марта Россия прекратила авиасообщения с другими странами. Пассажиры отмененного рейса из Шереметьево ждут спецборт. Горячим питанием их обеспечило посольство Кыргызстана в России.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/148341/
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