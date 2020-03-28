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Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке дезинфицируют улицы. Как это происходит

В Бишкеке сегодня с утра продолжается дезинфекция санитарной зоны в центральной части города. Видео 24.kg прислал читатель.

Напомним, что район, ограниченный улицами Ахунбаева, 7 Апреля, Жибек Жолу, Осмонкула, бульваром Молодой Гвардии, третий день остается закрытым для въезда и передвижения транспорта, потому что здесь проводится интенсивная дезинфекция.

По данным мэрии Бишкека, к работе привлекают 26 поливомоечных машин и пять мини-тракторов «Беларус».

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/148327/
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