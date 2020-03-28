В Бишкеке дезинфицируют улицы. Как это происходит

В Бишкеке сегодня с утра продолжается дезинфекция санитарной зоны в центральной части города. Видео 24.kg прислал читатель.

Напомним, что район, ограниченный улицами Ахунбаева, 7 Апреля, Жибек Жолу, Осмонкула, бульваром Молодой Гвардии, третий день остается закрытым для въезда и передвижения транспорта, потому что здесь проводится интенсивная дезинфекция.

По данным мэрии Бишкека, к работе привлекают 26 поливомоечных машин и пять мини-тракторов «Беларус».

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegtam по телефону 0555312024.