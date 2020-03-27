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В Бишкеке со студентов вузов требуют оплату за контракты за второе полугодие

В Бишкеке студентам высших учебных заведений не дают отсрочки по оплате контрактов и требуют внести положенную сумму до начала апреля. Об этом 24.kg сообщила читательница.

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По ее словам, студентов вынуждают оплатить вторую половину контракта. «Это же вообще нецелесообразно. К кому могу обратиться? У многих сейчас работа остановилась на время карантина. Есть например семьи, где люди зарабатывали будучи продавцами. А весь доход прекращен в связи со сложившейся ситуацией. Где таким людям брать деньги на контракт? Помогите, пожалуйста», — пишет она.

В пресс-службе Министерства образования 24.kg сказали, что сегодня всем факультетам дали указание не требовать до начала сессии никаких оплат. Сейчас допуск к модулям производится для всех без исключения. Этот вопрос стоит на контроле учебных управлений вузов столицы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/148215/
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