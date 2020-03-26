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Режим ЧП в Бишкеке. В микрорайоне «Асанбай» дети гуляют на улице

В микрорайоне «Асанбай» дети гуляют на улице. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Людям нипочем запреты на государственном уровне. Если заразятся, кто будет виноват?» — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Детская площадка в Бишкеке

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

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